Series de TV: EN LA COCINA CON PARIS HILTON

¡Detengan todo! ¡Paris Hilton está en la casa! Cuando nos preguntábamos qué nuevos programas nos ofrecería Netflix esta temporada y en qué nuevo proyecto se metería la encantadora actriz, cantante, empresaria y DJ Paris Hilton, llega “En la cocina con Paris Hilton”; de un tiempo a la fecha, los realities de cocina son tendencia en cada uno de sus formatos y han logrado gran aceptación del público, por lo que la socialité favorita de todos (lo siento, pero la amo), no podía faltar con su toque muy particular lleno de elegancia, mucha purpurina, brillo y exceso de AMOLO.

No es una chef entrenada y no intenta serlo. Con la ayuda de sus amigas famosas, explora nuevos ingredientes, nuevas recetas y exóticos electrodomésticos de cocina. … Cocinar es un arte, pero no todo el mundo tiene la habilidad de dominar todos los platos, es por eso que creando su propio y muy colorido recetario, es momento de poner manos a la obra y ver los resultados.

LO BUENO: Después de ver estos 6 episodios, que cuentan con invitadas especiales como Kim Kardashian, Demi Lovato, Lele Pons, su hermana Nicky, entre otras, nuestras idas al súper serán distintas, porque el toque cómico no falta en las visitas que esta celebridad hace, enfundada en vestidos carísimos y sintiéndose como en una pasarela, para hacer su arribo al área de frutas y verduras, sin faltar los lácteos, pollos y carnes, buscando todo lo necesario para hacer los platillos.

LO MALO: Si quieres pasar un momento muy divertido, es tu serie ideal, pero también debemos reconocer que es para fans de Paris, ya que es imposible no adorar su torpeza, su inexperiencia y sus excentricidades; además da a conocer un proyecto de vida muy especial que desea cumplir a la brevedad, ahora que tiene 40 años: ser madre.