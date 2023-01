EN CHARLA CON…GON SPINA

“El mayor reto que tuve en la reina del sur, es la responsabilidad”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

De nacionalidad argentino, pero desarrollando su talento en Bogotá, Colombia, Gon Spina, es un actor que desde muy pequeño descubrió su gusto por la faceta que actualmente es parte de su día a día. Su paso por teatro, lo llevó a demostrar sus habilidades actorales en obras como “Romeo y Julieta”, “Prohibido suicidarse en primavera”, “La tercera palabra”, hizo stand up comedy en bares y salas de Buenos Aires: “Soy actor desde nacimiento, es algo que me acompañó desde muy chiquito, yo era el que siempre hacía las obras de teatro, y fue a los 18 años cuando inicié a estudiar formalmente en el centro cultural San Martín en Buenos Aires; tomé clases y talleres”.

Durante su trayectoria, el actor dejó un momento sus participaciones en melodramas y puestas en escena, ya que decidió incursionar el mundo del periodismo, iniciando estudios en dicha área y desarrollándose como conductor, no solo para TV, sino también en radio.

El principal reto que ha vivido el actor es la resistencia, y hoy en día forma parte del elenco de “La reina del sur 3”, disponible en Netflix, donde interpreta a Luis Gallardo, un ex policía que trabaja como jefe de seguridad de un prestigioso hotel de la ciudad de Buenos Aires al cual arriba la protagonista Teresa Mendoza y su equipo: “Es muy lindo entrar en una producción y más de talla internacional. Ya es la tercera temporada, no es algo nuevo, o novedoso, y es una responsabilidad muy grande. Mi personaje es muy importante, entonces ha sido todo un desafío”. Relacionado al tema del narcotráfico, el actor mencionó que dicho tema no será el enfoque principal de esta temporada, ya que los temas políticos, son los que más serán desarrollados durante la historia.

El actor agregó que en este 2023 formará parte de una serie basada en la vida del narcotraficante Carlos Lehdar, coproducida por VIX+ y Caracol TV. Visita sus redes sociales @gonspina: “Tengo muchas ilusiones, presiento que será un año de mucho despegue y espero seguir disfrutando esta carrera”.