EN CHARLA CON…Bella de La Vega

‘Una actriz multifacética’

Por: Luis Mont/Colaborador / IG:_luismonnt

Originaria de la Ciudad de México y egresada de la UNAM, Bella de la Vega es una actriz que con el paso del tiempo, y basado en esfuerzo y dedicación, ha logrado colocarse en el gusto del público mexicano.

Inicia su carrera realizando comerciales, posteriormente trabajos como extra en Televisa y por si fuera poco, en sus inicios, fue parte del teatro en México: “Me siento muy contenta de lo que he logrado a lo largo de estos años, me gusta ser actriz, me gusta ser yo, me gusta ser Bella de la Vega”.

Bella tiene un extenso camino en su faceta como actriz en telenovelas como “Amigas y Rivales” y “Muchachita como tú”, por mencionar algunas. En el año 2016 retoma su carrera en Televisa y es cuando conoce al que fue su esposo, José Ángel García, quien la invita a trabajar para la Rosa de Guadalupe.

A la muerte de su esposo, Bella se ha visto en el ojo de diversas polémicas, pero a raíz de ello, le han llegado diversas propuestas para demostrar su capacidad y talento; la primera fue ser parte de Survivor 2021: “Acepté porque me pareció una idea increíble, el vivir una experiencia que se me hacía algo nuevo y salir de lo cotidiano”.

Posteriormente demuestra su paciencia, dedicación y esfuerzo al ser parte del elenco del reality que realiza el matutino Venga la Alegría titulado “Quiero Cantar”: “No se cantar, pero cuando me dijeron decidí aceptar y vivir esta nueva experiencia al 100, he descubierto una nueva faceta de mi vida”.

Visita su perfil oficial de Instagram @actrizbelladelavega para conocer su día a día: “Solo existen detractores o gente sin vida propia que le gusta agredir a otros, pero lo importante y lo que te llevará a tus metas, es hacer lo que dicta tu corazón”.