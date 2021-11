EN CHARLA CON… Ximena Ramos

“Estoy iniciando tanto en lo personal como en la música”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Con tan solo 7 años de edad, Ximena Ramos inició en la industria musical. Su paso por el reality show ‘La academia Kids’ logró catapultarla como una joven promesa dentro de la música y no solo por su voz, sino por su estilo y manera de percibir el éxito, lo que llevó a Ximena a abrir las puertas de lo musical, actoral y teatral: “Tenía 7 años cuando ingresé al reality, fue difícil, pero gracias a eso estoy en la música, imagínate, no me lo creía , a esa edad era algo qué solo estaba en mis sueños y cuando lo viví, insisto, ¡No me la creía!”.

Tras su salida del concurso de canto, Ximena se abrió varias puertas, entre ellas la actuación; cabe destacar que es egresada del CEA Infantil, su primera participación fue en la producción de TV Azteca “Así en el barrio como en el cielo”, haciendo una fusión entre lo actoral y su preparación como cantante: “Me gusta mucho la actuación y en ese entonces todo lo que hacía era un juego, me la pase muy bien y todos se portaron muy increíble conmigo”.

Ximena ha participado en teatro y durante un tiempo se dedicó a sus estudios en diversas actividades como el baile, dedicando tiempo a uno que otro pasatiempo. Actualmente se encuentra promocionando su sencillo “Eso eres tú”, siendo una composición totalmente de su padre y uno que otro arreglo de la propia Ximena, reiterando que próximamente vienen nuevos lanzamientos. Visita su perfil de Instagram @ximenaramosoficiall, donde encontrarás detalle: “Les recomiendo que, si realmente les gusta este medio, se avienten y disfruten cada experiencia”.