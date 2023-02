EN CHARLA CON…  Víctor Rebull

“Comenzando el 2023 cautivando al público internacional”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de un pueblo cercano a Barcelona, Víctor Rebull decidió desde sus 16 años que el mundo actoral era lo suyo; ser parte de esta disciplina lo llevó a tomar un camino positivo en su vida, ya que lo tomó como un escaparate, ya que estudiar no era lo suyo. Después de tres años de actuación, llegó su primera oportunidad laboral y hoy sigue escalando: “Fue algo muy curioso y es que tenía un amigo muy tímido en el instituto que le dijeron que se inscribiera a interpretación a teatro para que dejara de ser tan tímido, y en mi caso era algo que siempre me había gustado, pero no me atrevía a dar el paso y entonces aproveché que él se apuntaba y comencé a estudiar, a disfrutar, y hasta ahora sigo enamorado de esto”.

El reto más importante al que se ha enfrentado es ir descubriendo cada personaje, ya que en ocasiones le ha tocado estar en temas como enfermedades mentales. Recientemente participó en “La Reina del Sur 3”, el cual su personaje ha logrado dar un toque especial en esta nueva temporada; luego de tres rondas de casting, Víctor fue seleccionado y así comenzó su historia: “En esta tercera temporada mi personaje decide vivir solo, pero realmente no estoy preparado para eso y cercanos a mí me rescatan”.

Para este 2023, los proyectos teatrales son parte fundamental de Víctor, de los cuales uno está por iniciar en febrero y espera visitar territorio mexicano con alguna puesta en escena. Visita @victor_rebull19 en Instagram para conocer su día a día: “Estén atentos a mis redes sociales y espero pronto visitar México, tengo mucha ilusión por seguir trabajando de manera internacional”.