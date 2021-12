EN CHARLA CON… VALERIA CUEVAS

‘LA PRINCESA DEL MARIACHI’

Por: Luis Mont/Colaborador /IG:_luismonnt

Valeria Cuevas desde pequeña tuvo el gusto por la música, algo que ya era parte de su herencia al ser hija de la reina del rancheo Aída Cuevas; la joven ha logrado conocer la carrera musical muy de cerca y con ello ha logrado una pasión por la melodía, instrumentos musicales y el público que ha seguido su carrera personal y profesional: “Mis orígenes comienzan desde mi madre, me inculcaron el amor a la música e inicié tocando piano; cantando música de todo tipo no me llenaba, y hablando con el mariachi de mi mamá, me mencionaron dedicarme al género Ranchero y me di cuenta que me gusta el género y aquí estoy”.

En TV se dio a conocer como conductora de un reality show transmitido para TV Azteca, en el que Valeria demostró la habilidad para estar frente a la cámara: “Fue una experiencia muy gratificante, no estoy cerrada a volver a realizarlo, y de la mano de Roger González, fue una gran experiencia, le di mucha dedicación”. Recientemente la asociación nacional de mariachis de México, la condecoraron y nombraron oficialmente LA REINA DEL MARIACHI, ya que es considerada una de las jóvenes promesas de la música mexicana: “Me llena de mucho orgullo, es la primera vez que nombran una princesa y lo veo como una motivación para que la música ranchera no muera”.

Valeria se encuentra promocionando “Las traicionadas”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, y será durante el 2022, que lanzará su primer álbum el cual promete sorpresas para todo el público: “Lanzaré en enero – Febrero mi segundo sencillo en colaboración con mi madre Aída Cuevas, así que estén pendientes a mis redes sociales @soyvaleriacuevas”.