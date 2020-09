EN CHARLA CON… Ulises Cuellar

De los consultorios a la TV.

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de la CDMX, Ulises Trejo Cuellar tiene 36 años de edad, amante de los perros y la vida. Es médico de profesión, y desde pequeño estaba consiente que su destino era formar parte de una de las carreras más nobles y bondadosas con la sociedad.

Durante su formación académica, uno de los principales obstáculos era lo económico, pero esto nunca fue motivo para abandonar su mayor sueño, el convertirse en Médico; antes de concluir su carrera universitaria, tuvo la pérdida de su madre, pero encontró cómo superar tan difícil perdida: “Tal vez eso fue mi mayor obstáculo y a la vez mi mayor motivación para poner en alto su apellido y ser una mejor persona”, expresó.

Pero en el 2018, nunca se imaginó que la televisión lo sacaría de su zona de confort, ya que en dicho año comenzó a realizar colaboración en programas matutinos; su esfuerzo y dedicación lo posicionaron dentro del medio, logrando así una sección en una de las televisoras más importantes del país, y llevaba por nombre “Todas somos bellas”. Al paso del tiempo comienza a incursionar también en radio.

Pero, ¿Cómo fue la experiencia de este reconocido doctor al enfrentarse a un programa en vivo por primera vez?: “Súper nervioso, no sabía qué era estar frente a las cámaras y en un programa en vivo, pero Dyego Toussaint, quien se volviera mi manager, maestro y amigo, me apoyó en todo momento y me enseño lo que ahora sé”, comentó.

Su labor como Médico Estético lo ha llevado a tratar celebridades como Toñita, ex académica, Celia Lora, Stephanie Salas, Aranza, Liz Vega, por mencionar a algunos. Humildad, empatía y sentido profesional, hacen de Ulises Trejo Cuellar un profesional de la medicina con excelencia. Visita sus redes sociales en IG:@Drulisescuellar y FB: Medicina estética Ulises Cuellar.