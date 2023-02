EN CHARLA CON… Tony Balardi, celebrando 55 años de trayectoria 

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Nacido en territorio Veracruzano, el comediante Tony Balardi se encuentra celebrando 55 años de trayectoria artística. Dentro de su quehacer en el mundo del entretenimiento, también ha sido conductor y productor de proyectos que marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Balardi, se ha ganado el cariño del público a través de las generaciones debido a su característico humor y su gran dominio en el escenario: “Lo que pasa es que esta es una carrera de resistencia y yo inicié haciendo teatro para niños en el 69. Me puse a realizar teatro infantil, clásico, y después mi sueño era ser como Raúl Vale, yo quería tener mi show, y con el tiempo empecé a realizar audiciones y nada, me corrían porque no estaba preparado para hacer un show”.

Su paso por la TV en 2006 lo llevó a que su popularidad creciera. Posterior a eso se lanzó como productor y presentó el programa piloto “Ja ja ja jaramillo”, donde ocupó el papel estelar, reuniendo a grandes cómicos y personajes de la TV como Paty Navidad, Humberto Elizondo y Juan Carlos “El Borrego” Nava. Con el tiempo, comenzó a crear música y una que otra actividad en la conducción, pero fue en 2021 cuando logra ganarse el cariño del público gracias a su participación en MasterChef Celebrity, de Tv Azteca y donde Tony, logró causar diversas controversias, como sus besos con Alicia Machado y una que otra pelea entre sus compañeros de Cocina.

Recientemente se encuentra promocionando su sencillo “Luces, cámara y acción”, el cual ya cuenta con videoclip oficial en YouTube; además se prepara para más música y duetos con artistas de talla nacional e internacional: “Ya grabé mi primer disco, se llama “Luces, cámara y acción”, está padrísimo y es de un colombiano, yo estuve escogiendo las canciones y me mando esa y me encantó, tiene que ver con mi carrera y con el amor”.

Síguelo en redes sociales @balarditony: “Una persona de mi edad, lanzarse como cantante, es una bendición. Al público hay que darle calidad, y esta faceta la estoy disfrutando muchísimo”.