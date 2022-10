EN CHARLA CON… Sylvia Sáenz

“Armas de mujer es el proyecto en el que más he aprendido”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

De origen mexicana, Sylvia Saénz es una actriz que ha participado desde 2007 en diferentes melodramas como “Bellezas indomables”, “La loba” y “Las bravos”. Aunque al principio sus planes no eran la actuación, fue tomando amor a dicha carrera, con el paso del tiempo ingresó a la escuela de actuación de TV Azteca, lugar en donde dicha disciplina tomó un lugar muy importante en su vida: “La verdad es que la actuación es algo que me encontró, que me buscó y no al revés, inicié a estudiar trato a los 16 años, pero con curso de verano. Por medio de la escuela de teatro, me buscan del CEFAT y por mi edad no logré entrar, pero con el tiempo ingresé y me enamoré; después de 16 años, tengo un nivel de agradecimiento gigante”.

Las telenovelas en que participó, se dice feliz y agradecida al compartir con grandes actores y directores; posteriormente, comentó su manera de ver la nueva forma de hacer TV, ya que anteriormente las telenovelas eran de 100 o más capítulos, y hoy en día se han adaptado al formato serie: “Mientras menos tiempo tienes, debes adaptar más rápido el personaje a la historia, es un reto, ya que en telenovelas en dos semanas tu personaje puede ser otro y en el capítulo 80 eres alguien totalmente diferente, pero al final es interesante contar las historias de diferente manera”. Hoy forma parte de la serie “Armas de mujer”, transmitida en plataforma, donde comparte protagónico con Kate del Castillo, Jeimy Osorio y Roselyn Sánchez. La historia está basada en cuatro mujeres que sufren su peor pesadilla después de que la policía arresta a sus maridos por estar vinculados a una peligrosa organización criminal: “Viri es divertida, rompe el ritmo de las otras mujeres, está dedicada a su familia, pero da ternura y es muy despistada”.

Sylvia nos comentó que desea regresar próximamente a México y trabajar en proyectos nacionales. Visita sus redes sociales @sylviaSaenz: “Estoy viendo proyectos y ya se están cocinando”.