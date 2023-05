EN CHARLA CON… Said Aguilar

“Vente es un sencillo para poner a todos a bailar”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Nacido en México, el cantante Said Aguilar, inició su carrera en la música desde que tenía seis años, aprendiendo piano y, posteriormente, llegó a Baja California al conservatorio de música, formando parte de la orquesta de la región. A la par empezó a demostrar su talento vocal en bares y escenarios locales de San Diego, California. Su carrera dio un giro radical al conocer al productor Kiko Cibrián, con quien grabó maquetas de producciones para Carlos Rivera y Reik: “Yo pensé desde muy pequeño en la música, que toda mi vida me dedicaría a ser pianista, pero la vida da tantas vueltas y fue cuando tenía veinte que me invitaron a formar parte de un grupo y desde ahí andamos dando batalla”.

Para el cantante su paso y llegada a la industria musical ha sido de mucho trabajo y constancia, ya que el talento no es suficiente; y es que la música, al igual que cualquier carrera, exhorta a seguir preparándose; el éxito y el fracaso es parte del camino que se recorre para lograr el objetivo, el cual es llegar a un público y demostrar el talento. Hoy en día se encuentra promocionando “Vente”, sencillo en colaboración con Heber, una canción llena de energía y ritmos contagiosos que invita a bailar y disfrutar de la vida. Con una mezcla de sonidos urbanos y tropicales, la canción es una celebración de la juventud y la pasión. Aguilar dijo que el ritmo que hoy en día maneja es para dar un mensaje positivo con sus canciones, y es que luego de la pandemia, el público necesita música que sea motivadora.

Por último, agregó que ya se encuentra preparando nuevos sencillos, los cuales los irá dando a conocer a través de su perfil oficial en Instagram @saidaguilaroficial: “Me gusta componer y producir, pero también me gusta pintar y cocinar; la pandemia nos ayudó a desarrollar muchas habilidades. Los espero en mis redes sociales para que compartamos experiencia”.