EN CHARLA CON… Rodrigo Cachero

“Lo que debes conocer de Rencor”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Con una amplia trayectoria, el actor Rodrigo Cachero ha formado parte de melodramas en México e historias que han marcado una década en la TV. Su pasión por la actuación inicia cuando era estudiante de la carrera de comunicación; en uno de los semestres decide adentrarse en las artes dramáticas, llevándolo a desarrollar su talento: “Estudiando en el sexto semestre de la carrera llevé cine, me di cuenta que tenía que conocer el lenguaje de los actores y me metí a clases de arte dramático; fue donde conocí la ficción y me encantó. Yo no tenía idea que estaría frente a cámaras, ya que yo estaba estudiando para estar detrás de…”.

25 años de trayectoria lo respaldan, siendo egresado del CEFAT, escuela de actuación de TV Azteca, en su primera generación, participando en “Nada personal”, “Perla”, “Cuando seas mía”, donde compartió crédito con actores de gran nivel. En cuanto a la evolución de las telenovelas y ahora el formado tipo series: “El lenguaje es diferente, las telenovelas antes se hacían a tres cámaras y hoy, en las series, hay seis escenas. Es un contenido muy diferente, se prepara de otra manera; ha sido un cambio radical para bien”.

Recientemente se encuentra promocionando su primer libro “Rencor”, obra policíaca de suspenso que los lectores no podrán parar de leer: “La verdad no cree el libro para hacerme millonario, lo cree con todo el amor y las vísceras, el dolor, depresión, enojo y rencor que se manifiesta en la publicación. Está disponible en Amazon y Mercado Libre; ya estoy con mi segundo libro, aunque le puse una pausa”.

Por el lado actoral, se encuentra trabajando en la tercera temporada de la serie “Madre solo hay dos”, proyecto emblemático en este momento de su carrera; el actor recordó su paso por Veracruz, ya que durante las grabaciones de la telenovela “Cuando seas mía”, conoció el cariño de los jarochos.

Visita su perfil de Instagram @rocachero, para conocer su día a día: “Quiero agradecer a todo Veracruz, ya que la gente es de recibirte con los brazos abiertos”.