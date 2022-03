EN CHARLA CON… REGINA PAVÓN

‘La joven actriz del momento’

Por: Luis Mont/Colaborador IG:@_luismonnt

Iniciando su carrera actoral en 2016, y originaria de la CDMX, Regina Pavón es una joven de la que su persistencia y disciplina la han llevado a consagrarse como una de las protagonistas del momento. Su primer trabajo fue para la serie “La patrona”: “Desde pequeña hice comerciales y en realidad, al crecer, cambió mi gusto por esta carrera; he ido entendiendo esta industria y me gusta contar historias, ser alguien más”.

La actriz recuerda su paso por un set de grabación, siendo tan solo estudiante de actuación, cuando un familiar cercano, la invita a ver cómo se grababa una telenovela. Luego participó en ‘La rosa de Guadalupe’, siendo este un trabajo como extra, abriéndole puertas dentro de la industria: “Me acuerdo que estaba increíble, aunque no hablaba, yo estaba emocionadísima”.

Paso a paso, logró llegar a producciones como “No manches Frida”, “La doble vida de estela Carrión”, “Ringo”, pero fue en la serie “Monarca” en donde demuestra su potencial al interpretar un personaje de 26 años: “La oportunidad me llegó por medio de un casting, lo hice, fue un monólogo, lo que presenté, de pronto me hablan que querían verme de nuevo, y cuando me hablaron para decirme que me quedé casi me desmayó, llegando a mi vida Lourdes”.

Recientemente estrenó la película “Dulce obsesión”, en donde fue protagonista al lado de Andrés Palacios y María Camargo; a principios de febrero nuevamente formó parte de “Oscuro deseo” en su segunda temporada, en donde interpreta a Zoe: “En realidad la primera temporada que se estrenó eran dos, pero al final suben toda una sola y esta segunda está hecha de manera increíble, está disponible en Netflix”. Visita su perfil en Instagram @reginapavon: “Me considero una creativa, una loca apasionada por la vida”.