EN CHARLA CON…  RAZETH

“Todo empezó por el freestyle, y ahora estoy presentando Al millón”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Cristian Ramírez, mejor conocido como Razeth, es un cantante, compositor y productor mexicano del género urbano y regional. Pese a no estar influenciado en la música por parte de su familia, esto no impidió que en su etapa como estudiante de preparatoria descubriera su pasión, siendo sus inicios en las famosas batallas de freestyle, donde se dio cuenta que tenía la habilidad de improvisar y crear rimas y versos: “Poco a poco fuimos evolucionando, haciendo y descubriendo cosas nuevas, más que nada como que me quedaba en mi tono”. Respecto a su primer sencillo, el cual fue grabado con un teléfono y una aplicación, el cantante se dice orgulloso de recordar aquellos inicios, siendo un tema publicado en su canal de YouTube @razethoficial, y en su momento tuvo buen recibimiento; desde entonces las redes sociales se han vuelto aliadas para dar a conocer cada proyecto que viene realizando.

Hoy se encuentra promocionando “Al millón” donde comparte créditos con Alann Mora y El Burger; el cantante agregó que este sencillo ha sido muy bien recibido por el público, ya que los corridos tumbados son los temas musicales que han logrado posicionarse, acaparando los primeros lugares en las plataformas digitales. Razeth dijo que seguirá esta línea, ya que tiene propuestas para próximos lanzamientos y espera que otros artistas se sumen.

Por último, invita a las y los lectores de El Dictamen a seguirlo en su Instagram @razath._ , para conocer más a detalle próximos lanzamientos, además de que le gusta estar en contacto con sus fans y escuchar propuestas para la creación de nuevos sencillos: “Como todo tenemos un camino que recorrer, y todo es pasito a pasito, escalón por escalón, y creo ya hemos pasado por cosas difíciles, pero acá andamos echándole ganas”.