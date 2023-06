EN CHARLA CON… Rama Tortosa

“El trabajo habla por sí solo, y así sucede con mi lente fotográfico”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

El originario de Argentina, Rama Tortosa, ha logrado triunfar en la industria de la moda, la fotografía y el modelaje gracias a su versatilidad. Fue a los 13 años, y de manera inconsciente, que empezó a visualizar la idea de ver la vida a través de un lente fotográfico. En 2018 adquirió su primer equipo profesional, capturando todo su entorno, por lo que su vida dio un giro, ya que diferentes marcas de ropa, artistas internacionales y diversos proyectos, lo buscaron para que fuera el encargado de capturar presentaciones y actividades: “Me puse a trabajar en un restaurante para juntar plata y durante varios meses me puse el delantal, ahorré y me compré mi cámara; después todo fue diferente porque muchas marcas me empezaron a buscar y fue tanta la proyección que empecé a crecer en el mundo artístico”.

Por el lado del entretenimiento ha tenido la oportunidad de fotografiar a estrellas de la música como Thalia, Becky G y J Balvin; a la par de esto su gusto por la moda y el vestir, lo han hecho partícipe de campañas publicitarias de moda desde el ámbito de modelaje y su imagen en ocasiones atrevida e innovadora lo han puesto frente a cámaras en videoclips de artistas como Daddy Yankee, Feid y Ozuna. Por su talento ha participado en Teletón USA, Coachells y premios Lo Nuestro: “Como persona soñadora y perseverante, siempre estaba en mis deseos estar en estos eventos; estuve en el festival de Coachella y no me la creía, era algo increíble”.

Y aunque todo parece cuento de hadas, se han enfrentado a diferentes retos, en los cuales la persistencia y responsabilidad, fueron parte esencial para no dejarse vencer. Al principio el fotógrafo se dio cuenta que no todo sale como uno piensa, pero las circunstancias lo llevaron a irse acoplando a la adversidad en el mundo laboral. Hoy, busca seguir demostrando su talento y documentar sus aventuras, tendencias de moda, música y actividades con el principal objetivo de difundir un mensaje de amor, trabajo, esfuerzo y dedicación. Visita su Instagram o bien en TikTok @ramatortosa: “Yo creo que como fotógrafo es algo muy importante que mi arte transmita el momento, que se sienta; me gusta mucho capturar la naturalidad del momento y que ustedes vean mis imágenes y se transmitan buenas vibras. Los espero en mis redes para intercambiar comentarios de mi trabajo fotográfico”.