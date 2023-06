EN CHARLA CON… Rafha Ruiz

“Soy alguien que disfruta lo que hace”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de Venezuela, Rafhael Ruiz, mejor conocido como Rafha, es una cantante proveniente de una familia musical, en donde su padre es el fundador de un importante mariachi en dicho país. Con tan solo diez años, inició su amor y pasión por la música al ser seleccionado por el coro escolar, desde entonces se ha enfocado en desarrollar este talento. Además de la música, decidió especializarse en el área de Ingeniería Eléctrica, pero jamás volvió a soltar su verdadera pasión, conociendo a músicos, lo que le permitió adentrarse a la industria musical: “En Venezuela empecé en la música a los 10 años, al principio no pensé que tuviera voz, pero con el paso del tiempo descubrí esta pasión. Mi inspiración musical comenzó a crecer gracias a artistas como Cristian Castro, Sin Bandera, David Bisbal, Alex Ubago y Reik, mismos que se convirtieron en mis más grandes referentes. Al principio tenía otros planes, pero a los 19 también decidí desarrollarme musicalmente ya de manera profesional”.

Además de interpretar y de demostrar su talento vocal, otra faceta del venezolano es ser compositor y para ello aprendió a tocar la guitarra para así perfeccionar esta habilidad. Al principio publicó sus temas en plataformas digitales, logrando obtener un recibimiento favorable por parte del público; su talento a nivel nacional se da a conocer al participar en el reality “La Voz,” programa transmitido el año pasado por TV Azteca, en donde logró cautivar a los coaches y público. Recientemente se encuentra de promoción con su sencillo “Quieres gritar”, el cual escribió en 2019 y trata de una sensual balada que explora el lado más íntimo del artista, además cuenta con su videoclip en YouTube: “Hasta ahora decidí lanzarla, aunque soy muy de baladas, de romanticismo, en esta ocasión saqué mi lado más salvaje y travieso en cuanto a la letra y la música”.

Será durante el segundo bimestre del 2023 cuando el cantante lance nuevos sencillos, entre ellos “Para que vuelves”, además de seguir componiendo nuevos temas. Visita su perfil Een Instagram @rafharuiz, para conocer más a detalle: “Me considero una persona muy sensible, insisto mucho, he pasado tantas cosas y créanme que a través de mis redes sociales podemos conocernos mutuamente y no olviden escuchar mi más reciente sencillo”.