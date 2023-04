EN CHARLA CON… PAOLA MIGUEL

“Mi sueño siempre era ser parte de una película de Disney”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Con tan solo 16 años, la actriz mexicana Paola Miguel, ya cuenta con una carrera exitosa en diferentes proyectos de teatro, TV y cine. Su curiosidad hizo que el mundo actoral se volviera un sueño, que con el paso del tiempo se volvió realizado. A pesar de que su familia no se dedica a lo artístico, decidió estudiar y empezar a prepararse, reforzando sus estudios para demostrar su talento: “Básicamente ha sido algo que siempre he querido, el ser parte de series, actuar en películas, y lo estoy cumpliendo; me siendo agradecida de esta oportunidad; veía películas y decía ¿estas personas quiénes son?, ¿sí existen?, y fue cuando decidí tomar clases de actuación y empecé a estudiar a los 6 años con la ayuda de mi familia”.

Dentro de su trayectoria se encuentran “El rey”, “Asesino del olvido”, “Sin miedo a la verdad” en su temporada 1 y 2, por mencionar algunos proyectos. El compartir créditos con grandes actores ha hecho que crezca su visión: “Aprendo muchísimo de ellos. Me ha tocado actuar con Ofelia Medina, es algo de lo más valioso, ya que me dio tips, observaba lo que anotaba, esas pequeñas cosas que ella realizaba para concentrarse. También con María Rojo; al final se aprende de todos, desde los que vamos iniciando, hasta los que tienen gran trayectoria”.

Paola Miguel se encuentra promocionando su participación en la producción de Disney “Viaje al centro de la tierra”, la cual se estrenó a principios de abril. En esta serie figura como Ana, uno de los personajes centrales de la historia basada en el famoso libro de Julio Verne, en donde se cuenta la historia de un niño llamado Diego que es enviado junto a sus hermanos a un campamento: “Hice el casting hace dos años y cuando me dieron la noticia, la verdad si me puse a llorar, y es que no lo podía crecer, una puerta enorme que se abrió en mi carrera. Fue un proceso divertido y me sigue emocionando el ser parte de Disney”

La mexicana invita a visitar su perfil oficial en Instagram @paomiguelof y en Facebook @pao_mgl oficial: “Los espero en mis redes sociales y no se pierdan la serie”.