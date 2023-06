EN CHARLA CON…  Nuria Fergo

“Operación triunfo, es y fue la mejor experiencia profesional que he tenido”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Con más de 20 años de ser parte de la industria musical, la cantante española Nuria Fergo, se dice emocionada y satisfecha de lo que ha logrado durante estos años; su gusto por la música lo descubrió desde pequeña, ya que en algún momento de su infancia se presentó en un escenario sin imaginarse que dicha carrera se volvería su pasión. Desde entonces no ha dejado de crecer tanto profesional como personal: “No hay que dejar de soñar, pero si es verdad que de los sueños que tenía de pequeña, este ha sido el último en querer cumplirse. Estoy feliz, ya que después de 20 años de carrera he seguido trabajando y ahora estoy lanzando un disco de rancheras; al principio no sabía qué quería de mi futuro, no sabía que estudiar, pero participé en un karaoke de mi pueblo que una televisora lo llevó y gané, y con eso le dije a mi mamá, esto quiero, quiero ser cantante”.

En 2001 la española salta a la fama al participar en la primera edición del concurso Operación Triunfo en su tierra natal, donde también salieron grandes exponentes de la música como David Bisbal y Chenoa: “Se cumplió mi primer sueño, ya que yo quería ser conocida para grabar mi primer disco y no sabía de qué manera conseguir eso, y pues tuve la suerte de hacer el casting y quedar”. Con el paso del tiempo, se ha dado cuenta que estar en comunicación con sus fans y el lanzamiento de temas inéditos, hacen que su talento siga brillando; recientemente se encuentra promocionando “Con permiso”, el cual llega después de 13 años sin lanzar un material discográfico, una promesa que la malagueña hizo a su madre antes de saber que iba a ser artista. En este disco se une al talento de Marina Carmano y ambas nos deleitan con una nueva versión del tema de Rocío Dúrcal “La gata bajo la lluvia”: “Yo dije aquí me voy a meter bien y tengo las condiciones para hacer un disco y tengo la seguridad que esto tiene que gustar. Es un disco con varios temas de Mecano y Miguel Bosé, pero en versión ranchera, y no se pierdan el tema inédito, que está buenísimo”

