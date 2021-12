EN CHARLA CON… MOISÉS PEÑALOZA

“Mi lema: Si lo crees lo creas”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG:_luismonnt

Actor mexicano juvenil que ha logrado con su perseverancia, dedicación y objetivos, forjar un lugar dentro del ambiente artístico. Su llegada a lo actoral fue por medio de un casting para el CEA, y antes de iniciar su formación en la escuela de Televisa, Moisés obtuvo el título como Ingeniero en Electrónica y en su momento fue maestro de natación: “Vi un comercial para un casting del CEA, hice cursos, casting y al final me dieron el sí, vivía en Tampico, y ese diciembre que fui aceptado, comencé a radicar en la CDMX; no me imaginaba ni sabía que sería actor, pero ya tenía los indicios”.

Desde sus estudios, Peñaloza comenzó a participar en proyectos como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Diseñando tu amor”, y actualmente “Si nos dejan”, telenovela del momento protagonizada por Mayrin Villanueva y Marcus Ornellas: “Estando en segundo semestre de la escuela actoral, me invitan a participar en una serie, así fue como inicié, y después de estar en telenovelas, he tenido a mi lado actores como Alexis Ayala; para mí es un respeto a su trayectoria, aprendiendo demasiado de mis compañeros”.

Recientemente fue participante del reality show del programa Hoy “Las estrellas bailan en hoy”, que desde el día uno, ha logrado destacar por su dedicación en el baile; cabe mencionar que también lo hemos visto realizar cápsulas de color para el programa ya mencionado: “Hice casting para entrar y bailar; aprenderme una coreografía y hacerlo bien, es algo muy lindo e interesante, fue una experiencia única”.

En Instagram @moisesspenaloza puedes conocer su carrera profesional y personal: “Siempre haz las cosas por pasión y no por el reconocimiento”.