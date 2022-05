EN CHARLA CON… María Inés

Mezclando la literatura y lo musical

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Licenciada en Desarrollo humano, con maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en literatura, además de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación, María Inés Guerra, inicia al formar parte de la primera generación del reality show La Academia, motivo que la llevó a salir de su natal Guadalajara y con ello pasar mayor tiempo en la CDMX.

Con tan solo 17 años, María Inés, comenzó a tocar puertas, y pese a que llegó para la música, la conducción se hizo parte de su vida, aunque al principio tuvo que sobrepasar diversos obstáculos y críticas: “Me abrieron las puertas de la conducción y dije si, y le di con todo y me metí de lleno. La primera persona que me dio la oportunidad fue Magda Rodríguez (QEP), mi mejor maestra”.

Al ser parte de uno de los reality que rompió paradigmas en México, expresó que por ahora no tienen pensado realizar un reencuentro a pesar de que ya se aproxima la celebración número 20. Hoy se encuentra lanzando su primera obra literaria “Siente y canta con María Inés”, un libro musical infantil que ayuda: “La idea surge porque tomé un curso, y justamente, te ayuda a reprogramarte y quitar paradigmas que no te funcionan, entonces hice todo un trabajo y dentro de mis metas profesionales estaba trabajar para los niños y por ellos, fue como se desarrolló esta idea”; la obra ya se encuentra disponible en digital y físico.

Visita su perfil en Instagram @mariainesguerran, para conocer a detalle sus proyectos: “a mí me fascina, me llena de adrenalina, me da vida la TV y espero estar en un proyecto próximamente a la par de lo que hoy en día estoy realizando en la literatura”.