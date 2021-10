EN CHARLA CON… María Elena Leal Beltrán

“El ser hija de Lola Beltrán es una gran responsabilidad”

Por: Luis Mont/Colaborador /IG: _luismonnt

Heredera del talento musical y cultural de sus padres, la cantante Lola Beltrán y el torero Alfredo Leal, María Elena Leal Beltrán es conocedora de grandes historias que forman parte de diversos ámbitos en la historia de México. La primogénita de estos grandes, inicia su carrera musical de manera tardía, ya que le impone ser hija de una de las grandes exponentes del género musical Ranchero: “Tomando clases de canto en Madrid, mi madre me escucha vocalizar y es donde me motiva para comenzar a cantar; al principio yo no quería, porque imagínate, tener a una mamá que cantaba extraordinario, me imponía”.

Antes de descubrir su talento vocal, destacó por su labor periodística, en donde era corresponsal de Televisa, trabajando para el recordado Jacobo Zabludovsky; la ahora interprete tuvo la dicha de convivir con grandes artistas de la talla como José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, María Félix, entre otros, de los cuales tiene gratos recuerdos: “Imagínate de pequeña solo eran los amigos de mis papás, pero con el paso del tiempo te das cuenta de la gran dimensión de a quienes tuviste al lado”.

Comentó que la vida de su madre aún no está en pláticas para llevarla a la pantalla, pero si buscaría la plataforma Netflix para retratar las grandes vivencias de una grande como Lola Beltrán. Actualmente realizó un homenaje en honor a su madre, en donde recordó grandes éxitos musicales y con ello logra mantener vivo el legado de sus padres.

