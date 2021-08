EN CHARLA CON… MANLO

“Desde niño la música era fundamental en mi vida”

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

De nacionalidad mexicana, Manlo es un joven compositor, productor, instrumentista y DJ, y actualmente ha logrado, en más de 81 países, dar a conocer su música. Su inicios como productor fueron en 2018, aunque desde pequeño su gusto por la industria musical estuvo presente: “Dedicarme a la música fue una decisión que fluyó, siempre supe que me apasionaba y fue hace algunos años cuando decido realizarlo de manera profesional; hoy en día tengo gran satisfacción de ello”.

En cuanto a su inspiración para formar parte del mundo del entretenimiento, Manlo comenta que su mamá fue una gran inspiración, ya que dedicándose al mundo de las artes plásticas, el ahora productor creció rodeado de pinturas y esculturas, parte esencial para que decidiera buscar un lugar en la industria musical.

Manlo recopila más de 100 mil reproducciones en plataformas de transmisión. “Dancing in the Sky”, su último sencillo, obtuvo 67 mil visitas en youtube y más de 40 mil de audio sin un plan de marketing o promoción previa, solo lo anunció en sus redes sociales. “HideAway” es su nuevo sencillo de corte electrónico, propuesta fresca para el género, ya que quiere que la gente escuche su propuesta bailable” “Es una colaboración con una cantante mexicana, el video se grabó en la Rivera Maya y estoy muy emocionado y los invito a que no dejen de escucharlo”.

Puedes encontrarlo en Instagram @man.lo_, para próximos lanzamientos que estarán dando de qué hablar: “Quiero que mi música lleve siempre un mensaje y un fondo, se puede llegar a trascender mucho más con la música”.