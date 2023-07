EN CHARLA CON… LUIS ARTURO

Un joven artista multifacético que deja de sorprender

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Luis Arturo, cantante, actor mexicano y creador de contenido, vislumbra una carrera prometedora en el espectáculo, tanto musicalmente como en TV y la cinematografía. Desde muy pequeño su formación artística se hizo presente, desarrollando ese talento que ha logrado cautivar a sus seguidores. Desde hace tres años, dejó Ensenada, Baja California, al lado de sus padres, llegando a la CDMX para hacer su sueño realidad. Desde entonces no ha dejado de trabajar y lograr posicionar su nombre por su manera de cantar y la forma en que da vida a personajes en diferentes proyectos: “Este amor por la música nace desde muy chiquito y me imaginaba que daba conciertos en mi cuarto, lo disfrutaba bastante. Desde hace tres años decidí incursionar en la música y actuación; alrededor de los nueve años ya sabía lo que quería para mi vida”.

Para el cantante una de las principales motivaciones fueron sus padres, dos figuras importantes en su vida, pero la carrera de Luis Arturo no se enfocará solamente en la música, ya que los ojos de los productores lo invitaron a ser parte de melodramas y obras teatrales, incursionando con papeles protagónicos en las telenovelas: “Vencer el pasado”, “Mi fortuna es amarte” y “El amor invencible”, esta última de Juan Osorio. Recientemente interpreta a Luciano en la serie de Netflix “Madre de alquiler”, proyecto con el que ha confirmado su pasión por la actuación: “Este casting llegó a mí como cualquier otro, pero algo tenía el personaje y la historia que me gustaba, hice casting presencial y me quedé, estoy muy feliz, y ahora verlo en pantalla es algo que nunca me imaginé”.

Hoy en día presenta su nuevo material discográfico “CTRL-Z”, donde exploró una nueva faceta como coautor de los temas “3AM”, “Karma”, “Tu Carita” y “Un Date”, además de enfocar su estilo musical en el Pop Urbano: “Lanzamos un álbum de 15 canciones que las van a gozar. “CTRL-Z” es la canción principal que habla sobre desamor, pero al mismo tiempo la puedes bailar, es cortavenas, pero bailadora”.

Luis Arturo dio su primer concierto en CDMX, teniendo un sold out, es un artista multifacético que no para de crecer en su carrera y seguirá dando mucho de qué hablar. Visítalo en Instagram @luisarturosoy para conocer próximos proyectos: “La gente me ha aceptado de una manera increíble y siempre estaré agradecido con todo el apoyo”.