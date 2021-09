EN CHARLA CON… LUCIANO PEREYRA

“La música es mi vida”

Por: Luis Mont/Colaborador /IG: _luismonnt

Reconocido cantante y compositor argentino, Luciano Pereyra, es un apasionado por su labor, ya que desde pequeño el gusto por la música ya se veía inculcado por diversos factores como afinación y su gusto por la guitarra a sus 4 años. Al pasar el tiempo, y con participaciones en concursos musicales y presentaciones, logra consolidarse: “Soy un artista amante de la música, apasionado de la música y considero que es un legado, el fusionar los ritmos de mi país con otras naciones es algo que me hace sentir muy feliz”.

Ha tenido la oportunidad de participar con grandes de la industria, como Juan Gabriel, Lucero, Paty Cantú, Carlos Rivera, Kalimba, por mencionar algunos: “Yo no creo en la suerte y si hay suerte hay que acompañarla con el trabajo, sacrificio, esfuerzo, seguir estudiando, y eso es lo que me respalda para estar cerca de estos grandes”.

Con más de 20 años de realizar música y recorrer diversos países, Luciano, se encuentra promocionando su sencillo “Como siempre”, el cual es lanzado al lado de la chilena Denisse Rosenthal, disponible ya en las diversas plataformas digitales, iniciando con ello una gira internacional para seguir llevando su sentimiento y voz a los seguidores, aplicando todos los protocolos necesarios ante la pandemia.

Luciano se ha destacado como jurado en el Festival internacional de la canción de Viña del Mar, así que no dejes de visitar sus redes sociales @lucianopereyraoficial, para seguir cada paso de este gran exponente: “A ti que me lees e inicias en esto, no pierdas nunca la pasión por la música, en el cual aprenderás, y nunca dejes de estudiar” concluyó.