EN CHARLA CON… LUCÍA MÉNDEZ

¡LA DIVA DE LAS TELENOVELAS!

Por: Luis Mont/Colabroador IG:@_luismonnt

Con una carrera impecable dentro del teatro, cine y televisión, Lucía Méndez es una reconocida actriz, cantante y empresaria que durante la década de los 70 inició su faceta actoral y musical logrando más de 4 décadas de carrera vigente: “Sin duda estoy muy feliz de la aceptación del público, es por ello por quien trabajo” expresó para El Dictamen.

Durante el año 1972 es cuando el diario Heraldo de México le otorga el título como Rostro y en ese momento surgen infinidad de propuestas para incursionar en el mundo de las telenovelas, y así, logra que su carrera ascienda, siendo reconocida como “la diva” dentro del mundo del espectáculo.

Su vida está llena de éxito, amores, polémicas, pero sin duda una historia que al contarse causaría el asombro de muchos, ¿Será que Lucía Méndez tiene planes de llevar su vida a la televisión?: “Si, si he recibido propuestas, pero no sé si empezar con un libro y después la bioserie, pero si he recibido propuestas y contaré lo que yo quiera”, comentó.

Actualmente se estrenó como conductora en su canal de YouTube “Lucía Méndez Presenta”, siendo desde el primer programa todo éxito: “Llevo 1 millón de reproducciones con Frida y sin duda es gracias al cariño del público, gracias por seguirme en mi canal”, mencionó.

Desde hace algunas semanas se encuentra promocionando su sencillo “Se te acabó tu fiesta”, tema que es como un himno a la diversión, ya que de esta manera le estas diciendo a alguien que se valla de tu vida con tan solo contarle hasta tres. El tema musical se encuentra disponible en las diversas plataformas digitales, y si deseas saber más sobre las actividades que realiza la artista, visita su perfil oficial en Instagram @luciamendezof para conocer detalles de sus próximos proyectos.