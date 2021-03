EN CHARLA CON… LEO LÓPEZ

Su gran experiencia con el acordeón

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de Nuevo León, Leobardo López es un reconocido joven apasionado por la música y por el instrumento que lo acompaña en su vida cotidiana: El acordeón.

Es ingeniero de profesión e integrante y creador de la agrupación norteña Grupo Notorio: “Toda la vida me ha gustado el acordeón, desde chico era escuchar música norteña y alrededor de los 17 años fue cuando obtuve mi primer instrumento musical” mencionó.

Decide mezclar sus estudios profesionales con una carrera artística sin pensar que estaría dedicándose a su gran pasión: “Llegaba de la universidad y tocaba el acordeón y con el tiempo me fui inclinando por la música; yo creo que mi vida es un 80% musical”.

El Grupo Notorio llega gracias a la mezclas de ideas; desde pequeño comenzó tocando en una agrupación versátil, pero por los ideales de las personas que rodeaban a Leo, decide formar su agrupación tocando música 100% Norteña. Con el paso del tiempo han tenido diversos integrantes y actualmente es consolidado por cuatro músicos, logrando posicionarse como una agrupación prometedora en Nuevo León. El primordial objetivo es posicionarse de manera nacional: “Estamos preparando grabar un video musical en Los Mochis, Sinaloa y con ello llegar a diverso público”.

Profesionalismo, entrega y dedicación son sinónimos que logran describir la emblemática carrera artística de Leo López, y para conocer más de él, puedes hacerlo en sus redes sociales @leobardolpz, al igual que @gruponotorio donde mostrarán sus próximos proyectos.

“El ser músico te deja muchas cosas bonitas, en especial porque me dedico a algo que me gusta; en lo persona es algo que me llena bastante y disfruto cada momento, sea bueno o malo” concluyó.