EN CHARLA CON… KEVIN HOLT

“Luis Miguel y Miguel Alemán Jr., cambiaron mi vida”

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

Desde pequeño, su gusto por las películas y colección de las mismas, fueron su crecimiento, por lo que el cine acompañó su infancia. Integrante de una de las familias más importantes de la comedia en nuestro país, Kevin Holt es nieto de Manuel “El loco” Valdés y cuenta con una amplia carrera artística, logrando posicionarse con el paso del tiempo dentro del mundo de la actuación, y actualmente es parte del elenco de la popular serie que relata la vida de Luis Miguel en Netflix.

Pero, ¿cómo fueron los inicios de este joven en la actuación?: “Por la cabeza nunca me pasó ser actor, quería estudiar cine, me quería ir a New York para conseguir trabajo, pero terminé entrando al CEA y fue donde me enamoré de la carrera de actuación”.

En el año 2019 protagonizó la obra de teatro “La naranja mecánica”, donde era protagonista, y en 2020, participa en la película “Loco por ti” compartiendo escena junto a Sandra Echeverría y Jaime Camil; y durante la primera y segunda temporada de Luis Miguel la serie, realiza el papel de Miguel Alemán Jr., uno de los entrañables amigos del sol: “Fui, hice el casting como el hermano de Luis Miguel y en la segunda prueba me dicen que me cambiarán el papel por Miguel, y en uno de los filtros finales, me tocó realizar una improvisación al lado de Diego y fue increíble”.

Tuvo la oportunidad de conocer a Miguel Alemán y a Luis Miguel, con el primero logró conversar para conocer más a fondo cómo sería su papel, así mismo menciona que Luis Miguel y el papel de Miguel Alemán Jr., han cambiado su vida totalmente.

Si deseas conocer más de los futuros proyectos y conocer más a detalle su carrera, puedes visitar su perfil oficial en Instagram @kevinhv, para conocer su carrera más a detalle.