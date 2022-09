EN CHARLA CON… JOSÉ MORA

“Soy un enamorado de México”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Nacido en una familia donde el flamenco corre por sus venas, José Mora es un cantante de talla internacional originario de Madrid, España. Pese a hoy ser parte de la industria musical, al principio este no era su camino, fue en 2012 cuando participa en un reality show de canto, quedando como finalista, lo que le permitió un giro radical: “Decidí estudiar flamenco y música, aunque desde pequeño no era mi intención, pero entré a concursos, trabaje con compañías y empecé a grabar discos”. En cuanto al tema de los obstáculos a los que se enfrenta, son el estar lejos de su familia, el realizar viajes sin poner de pretexto el cansancio y vivir las decepciones cuando una que otra puerta se cierra: “El gran regalo al final de todo esto es el recibimiento del público en cada escenario que piso”.

Con más de 10 años de trayectoria, ha lanzado tres álbumes y cuatro sencillos independientes que le ha dado oportunidad de giras en España, Asia, México y EU con gran éxito, pisando escenarios como el del festival starlite de Marbella y los Billboard Latino: “El primer disco que era más flamenco, y después fusionamos con el pop, urbano y hasta con salsa flamenca”.

Durante octubre, el cantante que se siente de corazón mexicano, pisara El Lunario del Auditorio Nacional, donde deleitará a su público con sus éxitos: “Hasta que no llegue el 5 de octubre no me la voy a creer”. Luego de esta presentación, el cantante regresará a España para seguir con su gira, así como Colombia.

Visita sus redes sociales @josemoraoficial, para conocer más detalles: “Me defino como una persona alegre, entusiasta, nerviosa, con mucha energía. Me siento un profesional del arte, que expresa sus sentimientos por medio de sus canciones”.