EN CHARLA CON… Javier Ponce

“Nunca es tarde para hacer lo que te gusta”



Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Javier Ponce es un actor mexicano que ha logrado consolidar su carrera en televisión y plataformas de streaming. Durante su preparación para ser profesional en el área de mercadotecnia, se da cuenta que su gusto por la actuación estaba en sus sueños a cumplir, es como decide abandonar sus estudios para prepararse: “No estaba consciente de la actuación, cuando entro a estudiar mercadotecnia descubro que lo mío era la actuación e ingreso a una escuela de formación artística en Guadalajara; y a partir de ese momento me di cuenta que quería decirme a esto toda mi vida”.

Javier también se ha desarrollado como futbolista, llegando a tercera división jugando en Chivas y Tecos: “Me gustaba mucho, me ayudó con la disciplina”. En su faceta actoral, ha participado en telenovelas como “Muy padres” y “Un poquito tuyo”, recientemente lo vimos como Pablo en la serie “Madre solo hay dos”, personaje que ha marcado su carrera: “Pablo, es el personaje que más he disfrutado y que me ha dejado mucho en todo sentido, es el más importante que he realizado y el que mayor éxito ha tenido”.

El actor mencionó que también formará parte de la tercera temporada, pero todo esto representará un reto al vivir la pandemia por covid-19: "Ha sido difícil, complicado, llegas al set y no puedes platicar con nadie, llegas con máscaras, caretas, pero es parte de seguirnos cuidando".