EN CHARLA CON… JAVI LUNA

“Un rostro distinguido de la actuación”

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

De nacionalidad española y con una reconocida carrera actoral y musical, Javi Luna ha participado en diversas series, cine, conducción de programas y es admirado por su participación en TV tanto de España, México, Estados Unidos y Argentina: “Siempre he tenido lo artístico en mis venas, un día saliendo de la escuela una manager de modelos me ofrece trabajo y con ello inicio mi carrera tanto en Madrid como Londres, y es cuando me invitan a participar en mi primera producción como actor”, expresó.

La película “Safari” marca su primer proyecto y reto actoral, logrando destacar para dar a conocer su nombre en el mundo del entretenimiento. La cinta fue nominada a los premios Goya; posteriormente llega su primer proyecto musical titulado “Dreamland”, serie que obtuvo el puesto No.2 de lo más vendido en España: “Estrellas importantes participaron, como Ricky Martín, Shakira, y gracias a esta serie me llegó la propuesta de participar en la serie de Disney Chanel “Violeta”.

Su perseverancia y profesionalismo lo han llevado a crear una carrera sólida tanto en el mundo actora como musical, y el éxito obtenido lograron posicionarlo como un actor versátil de tierras españolas y a nivel Latinoamérica.

Hoy en día está por estrenar la película “Misfit”, segundo largometraje que alista un reconocido de nivel internacional: “A mí me enseñaron el proyecto y me encantó porque es una comedia romántica; me siento muy feliz y contento porque sé que les gustará mucho y se engancharán con la historia.

Contando con más de 11 millones de seguidores en redes sociales, a Javi Luna puedes encontrarlo en las diversas redes como @Javiluna.