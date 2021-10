EN CHARLA CON… Humberto Busto

Un apasionado por las artes cinematográficas

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

Originario de la CDMX, Humberto Busto es actor, productor y director de cine; desde pequeño el gusto por el espectáculo ha sido toda una magia, logrando así adentrarse y adquirir el conocimiento necesario para hoy ser reconocido por su labor: “Se me hacía muy atractivo formar parte de un equipo lúdico y creativo, desde los 10 años me gustaba escribir, montar tipo escenografías y con ello me di cuenta por la pasión que tenía para esta faceta, después conozco el cine y bueno, fue algo que me cambió la vida”.

Sus inicios como actor son con su participación en “Amores perros”, película que es como su bautizo dentro del medio actoral, cine y todos los espacios en donde él puede demostrar su talento nato: “Estudiando actuación, hice el casting, era mi primera vez en un set y sin mentirte, me dejó marcado esta experiencia, tuvo la fortuna de ser mi bautizo, y recientemente se reestrenó 20 años después, brindándome infinidad de satisfacciones”.

Diversos éxitos forman parte de su carrera y recientemente forma parte de la serie “El juego de las llaves” con el papel de Oscar Romero, la cual toca temas muy controversiales, logrando captar la atención del público: “Me platican sobre esta serie que plantea las relaciones de pareja, es un tema muy amplio y logró captar mi atención, también me di cuenta que el público la pasaría bien y esto fue lo que me hizo aceptar formar parte del elenco”. Humberto comparte créditos en esta última serie con Marimar Vega, Mayte Perroni, Alejandra Guzmán, por mencionar algunos.

