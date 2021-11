EN CHARLA CON… Hugo Alberto

“Dejen que la vida los sorprenda”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de la CDMX, Hugo Alberto es un joven apasionado por la música, la actuación y el modelaje. Desde pequeño la música formó parte de él, ya que su familia, a pesar de no estar dentro de la industria, era muy conocedora de este ámbito y gracias a esto logró desarrollar la inquietud por ser parte del mundo artístico: “Desde pequeño me di cuenta que la música me movía, y es en mi etapa de adolescencia, cuando decido dedicarme a este ámbito que también logra ayudar a las personas”, expresó.

Hugo nos confesó que hasta la fecha se considera una persona muy tímida, pero la vida le ha ido poniendo a las personas correctas para hoy ser reconocido por su talento: “Varios amigos me fueron enseñando aspectos de la música, y pese a que recibí varios no, decidí dedicarme a esto y mi trabajo me ha respaldado”.

Una faceta que llegó de manera imprevista fue dedicarse al modelaje, y todo por un proyecto de fotografía que comenzó sin ningún motivo, pero la gente le brindó apoyo y muy buenos comentarios con las primeras fotografías, por lo que su actual perfil en Instagram @hugoalberto.mx es un referente del modelaje.

Actualmente se encuentra promocionando su sencillo “Juro”, el cual ya está disponible en su canal oficial de YouTube @hugoalberto; por último, Hugo envía este mensaje a las nuevas generaciones: “Cuando quieres iniciar siempre habrá conflictos, y cuando te digan que del arte no se puede vivir, claro que sí, solo es cuestión hacerlo de corazón”.