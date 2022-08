EN CHARLA CON… GIUSEPPE GAMBA

“Tengo mucha fortuna de hacer lo que hago: Actuar”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

De origen mexicano y con más de 10 años de trayectoria, Giuseppe Gamba ha formado parte de producciones de gran renombre, transmitidas en plataformas, así como melodramas a nivel internacional. Dentro de los proyectos en los que ha trabajado se encuentra “Rosario Tijeras”, “Atrapada” y “Cindy la regia”; cabe mencionar que también ha realizado diversos personajes en teatro: “Empecé en la actuación profesionalmente hace 13 años, he estado trabajando desde siempre, formé parte de Televisa, hice novelas y después de realizar algunas cosas con la empresa, consideré que ya estaba saldado mi paso. Fue con Cindy la regia que inició mi carrera en el cine”.

Su faceta en cine llega al momento de realizar un casting para “Cindy la regia”, al estar concluyendo un proyecto televisivo obtuvo la oportunidad de demostrar su talento y así lograr ser parte del reparto: “Después de hacer una serie que se llama “Atrapada”, escuchaba que todos estaban haciendo casting para esta película, creo fui de los últimos, pero hice mi audición y me sentí muy bien. Después de varias pruebas, antes de irme de viaje, recibí una llamada en donde me expresaron que me había quedado”.

Hoy en día forma parte del elenco de “¿Qué culpa tiene el karma?”, película donde comparte créditos con Aislinn Derbez, donde interpreta a Roberto, la pareja sentimental del personaje de la hija de Eugenio Derbez: “El 3 de agosto está en Netflix y agradecería que la vean y que me digan qué les pareció, que me comuniquen sus opiniones; mi personaje Roberto le tengo muchísimo amor”.

Visita sus redes @giuseppegamba_ para conocer su día a día y próximos proyectos; el actor agregó su pasión y amor por la actuación: “Para mí esto es disfrute, el estar hablando de mi trabajo, lo que más me gusta es actuar, soy el más feliz y estoy disfrutando este sueño, trabajando en otros proyectos, en mi música”, concluyó.