EN CHARLA CON… GERARDO OÑATE

Por: Luis Mont / IG: _LuisMonnt

Originario de la CDMX, el ahora actor Gerardo Oñate, es egresado de la carrera en Mercadotecnia, pero esta labor lo llevó a tener contacto con diversos medios de comunicación, lo cual le brindó el conocer su pasión por la actuación: “Un día me di cuenta que ya no quería seguir en mi trabajo, comencé a tomar cursos y me empezaron a invitar a proyectos; inicié a realizar cosas de ficción, escribía cosas y un día me dijeron que si me gustaba la actuada, tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, y fue cuando decido llegar a esta carrera”.

En un momento Gerardo estuvo realizando conducción para radio y televisión, faceta que le brindó tablas para desarrollar habilidades: “Gracias a que hice TV y radio, alguien me vio y es como llego a la actuación”. Recientemente protagonizó la película “Poderoso Victoria”, proyecto el cual llega por un casting y para el cual, Oñate, fue una participación y un cambio constante tanto de manera personal como profesional: “Les gustó mi trabajo, y fue una sorpresa para mí el llegar a protagonista, conviví con compañeros de los cuales aprendí constantemente”.

Para este 2022, el actor se encuentra listo para iniciar nuevos proyectos, un cortometraje que tuvo grabaciones en Veracruz, así como películas grabadas durante el 2021: “Vengo con varias cosas, estrenos, así que los invito a seguirme en @gerardooñateoficial, ahí estarán viendo fechas y mucho más”. El actor envía el siguiente mensaje para las nuevas generaciones que desean dedicarse al mundo artístico: “Lo peor es no hacer las cosas, no te arrepientas de nada, que no te detenga tu edad, en este mundo tienes que arriesgarte” concluyó.