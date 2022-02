EN CHARLA CON… Gerardo “Jerry” Bazua

“Mi pasión es la música”

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

Cantautor Mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa, Gerardo “Jerry” Bazua está en constante crecimiento para lograr conquistar con su voz al público y demostrar las ganas de seguir adelante en la industria musical. Sus inicios se dan a la edad de 7 años, sus padres y familiares le inculcaron la pasión con esta rama artística: “Comencé tocando guitarra, empecé a ser parte de coros. Mis inicios son muy curiosos, hace años tuve un grupo de pop-rock, y fue como logro mi primera firma profesional, después hice La Voz México, y hoy en día soy independiente, pero dándole lo mejor a la gente”.

Bazua se ha desarrollado como cantante de banda y mariachi, siendo un defensor de la música mexicana y logrando demostrar que con su calidad vocal hace vibrar cualquier escenario: “Soy sinaloense, siempre la música mexicana ha rodeado mi vida, el mariachi es lo que nos representa, son nuestras raíces y entonces cantar con la compañía de ellos me trae muy buena vibra”.

Recientemente se encuentra promocionando “Puedes taparte”, una colaboración con Lorenzo Méndez, el cual ya está disponible en su canal oficial de YouTube @JerryBazua: “Lorenzo y yo nos conocimos en Las Vegas, en la junta de promotores de EU, en la bohemia, sacan las guitarras, todo el talento empezamos a cantar y cuando terminé de cantar, Lorenzo se me acerca y me dice que canto muy padre y es donde me ofrece realizar este sencillo”. El compositor se encuentra trabajando en nuevos sencillos, los cuales dará a conocer durante el 2022 y no descarta la idea de colaborar en el género Reggaetón. Visita su perfil oficial en Instagram @jerrybazua.