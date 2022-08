EN CHARLA CON… Freddie Alva

“La música es algo que traigo en la sangre”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Con más de 10 años de trayectoria, Freddie Alva es un cantante, compositor y actor mexicano, que desde pequeño sabía que la música era lo suyo; hoy en día lo respalda su carrera en teatro musical, logrando participar en diversos proyectos. Fue a los 14 años, cuando se da cuenta que deseaba empezar a escribir sus propias canciones, logrando contar historias y darle voz propia: “Como podrán escuchar mi música, me encanta combinar, me gusta tener muchos elementos. Desde muy chico tenía la espinita, aunque no se decir de donde salió mi gusto por la música, aunque hay muchos momentos de inspiración que influyen en esto; cuando vi la película de “El Guardaespaldas”, el escuchar la icónica melodía, me di cuenta que yo quería transmitir de esa manera”.

Recientemente pisó el escenario del reality “La voz”, transmitido por TV Azteca, donde Freddie conquistó a los coaches, logrando su ingreso con el equipo Ha*Ash; ante este logró, se dice feliz, logrando conocer un sinfín de personas: “Tantos artistas que están en el mismo camino que tú, siempre estaba con la espinita de formar parte de un reality y bueno, es una experiencia increíble”.

A la par, se encuentra promocionando su sencillo “Mindnight calls”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, contando con su respectivo videoclip oficial en YouTube; se basa en cuando a las llamadas de medianoche, las cuales en ocasiones hay que dejarlas de lado y colgar para quererse y valorarse uno mismo. El cantante se prepara para nuevos proyectos, por lo cual nos invita a estar pendiente en sus redes sociales @freddiealva: “El reto más grande al que me enfrento es ser persistente, uno debe tener persistencia, paciencia y resistencia, cualquier carrera es saber que no nos que del cielo y tenemos que trabajar un buen”.