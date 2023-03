EN CHARLA CON…  Frank Di y Griss Romero

Presentan para El Dictamen su nuevo sencillo “Dejémoslo así”

Por: Luis Mont / IG:_luismonnt

Cantantes de nacionalidad mexicana, Frank Di y Griss Romero, visitaron El Dictamen, y en una charla amena compartieron parte de sus inicios, proyectos de manera individual, fracasos y éxitos. Frank recordó parte de sus inicios al en formatos musicales como ‘La Academia’ y ‘La Voz’, expresando que dichos proyectos lo hicieron crecer: “A mí me encanta esta frase ‘cada quien habla como le va en la feria’, yo te puedo hablar de mis experiencias y todas son positivas y las negativas las convertí en positivas. Efectivamente yo vengo de los programas de TV donde afortunadamente era la oportunidad que se nos daba y yo buscaba y tocaba la puerta. Recuerdo que el día que entré a La Academia, mi sueño era que me saquen para todo el drama de la salida, ya sabes”.

Por su parte Griss comentó que se dio a conocer gracias a la incursión en redes sociales, donde se ha enfrentado a todo tipo de comentarios: “Yo estuve tres años subiendo contenido sin que pasara nada, era como que 800 o 1,000 suscriptores y no pasaba de ahí, pero no fue hasta que llegó la gente que les molestó que hiciera covers de regional en balada y fue cuando mi carrera empezó a despegar, entonces al principio me daban mucho miedo los malos comentarios, pero me di cuenta que eran parte de esto, todo se debe saber manejar en las redes sociales”.

Ambos intérpretes han decidido unir su talento y llegan al puerto de Veracruz a promocionar su sencillo “Dejémoslo así”, el cual es una mezcla entre el pop y mariachi, y este ya se encuentra disponible en plataformas digitales: “Es una canción de despecho, estamos muy contentos de habernos conocido y de que nos está yendo muy bien con esta canción”, comentó Griss; ante esto Frank agregó: “Es bien bonito la parte de compartir, ya que los dos tenemos dos carreras totalmente diferentes, con apoyo de la gente totalmente diferente, al final somos una balanza muy bonita”.

En otros temas Frank Di, fue cuestionado ante su reciente paso por Viña del Mar, lugar en donde representó a México como nuevo talento, logrando obtener una gaviota de plana: “Gratitud, esa es la palabra con la que vengo regresando, todas esas puertas tocadas, mi sueño, mi trabajo, el llegar con una gaviota, es decir que hay un reconocimiento a mi trabajo y dejando de lado de como soy, de cómo visto, de que me gusta, ya que eso no me hace artista, eso es mi personalidad y aquí yo vengo y demostré mi talento y dije Viva México”.

Visita sus perfiles oficiales en Instagram @frankdi_ y @grissromero, para conocer sus próximos proyectos: “No se dejen llevar por los comentarios, por el qué dirán, demuestren su talento y sigan sus sueños, que aquí estamos para apoyarnos entre todos”, concluyeron los cantantes.