EN CHARLA CON… FANNY LU

Marcando toda una generación

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Con una voz que la ha llevado a consagrarse en la industria musical, Fanny Lu, desde sus inicios, cada lanzamiento musical logró marcar a toda una generación y esto se debe a los sonidos y manera de interpretar de la colombiana. Su gusto por la música es desde pequeña: “Es algo que nació conmigo, no es algo que hubiera visto en mi casa, yo tenía una mamá que ponía música todo el tiempo, pero realmente no había un artista dentro de la familia, es algo con lo que yo nací, yo me grababa; sufría mucho porque mi padre nunca fue fanático de que yo fuera cantante. Pero desde que me acuerdo esto era para mí”.

Fue cuando se lanzó la gira con el nombre “2000´s Pop Tour”, que reúne a los grandes exponentes de dicha época, que se dio a conocer que dentro de la cartelera se encuentra Fanny: “Me siento muy privilegiada de homenajear esta década que tantos artistas nos dimos a conocer, en donde salimos, propusimos un sonido, y ahora hemos crecidos, que en su momento nos topamos en las estaciones de radios, los show, y volver a reunirnos será muy divertido”.

Durante Mayo, la intérprete lanzó su sencillo “Amor de mi vida”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales, siendo un tema dedicado a su hija, donde la letra y el videoclip, muestra el cariño que se tienen madre e hija; es la primera vez que Valentina, hija de Fanny, trabaja dentro de una producción musical. La cantante aprovechó para comentar: “Hay que seguir convenciendo a la mujer que está en ella misma ese espacio que merece, somos iguales, tenemos las mismas capacidades, derechos, pero si nosotras nos sentimos que no es cuando nos echamos para atrás, siempre digo que la mujer viene de adentro, del amor propio”.

Prepara el lanzamiento de música y nuevas sorpresas, y adelantó que visitará constantemente México, agrandando que ya se alista para ver el lanzamiento de su hijo en la industria musical en junio. Visita su Instagram @fannylu para conocer su día a día.