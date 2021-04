EN CHARLA CON… EUGENIO GRANT

Un actor apasionado por su profesión

Por: Luis Mont/Colaborador IG: @_luismonnt

Originario de Argentina, Eugenio Grant es un reconocido actor que ha realizado diversos trabajos televisivos tanto para su país de origen como en México. Desde pequeño su gusto por la actuación ya se notaba y es su pasión por lo actoral: “Mi vocación inició a los 10 cuando descubrí que quería ser artista y más que me gustaba organizar mis propias obras teatrales”.

A muy temprana edad, se muda a Buenos Aires para comenzar sus estudios actorales y, al egresar, inicia sus participaciones en Telenovelas de su natal país. Posteriormente se muda a México y comienza a realizar comerciales y con ello le llega la oportunidad de ser parte de la escuela de actuación de Televisa, en donde toma el año intenso de estudios para obtener más tablas en el mundo de las artes.

Durante el año 2012, fue parte del reparto de la serie “Violeta” transmitida por Disney Chanel, y así llegaron diversas participaciones en series de renombre a nivel internacional. Su reciente participación fue en la serie “Like la leyenda” producida por el productor Pedro Damián y transmitida por la cadena Televisa.

Actualmente forma parte del elenco de la serie “Sugar Baby”, la cual fue grabada en diversas locaciones del puerto de Veracruz: “Era un papel que ya lo tenía visualizado para mí, el escritor de Like, que ahora es director de Sugar Baby, me invita a enviar mi CV para el casting y después de diversos filtros me quedé con el personaje”.

