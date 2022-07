EN CHARLA CON… EDUARDO SANTACRUZ

Convirtiendo el No, en oportunidades

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

El actor originario de Baja California, Eduardo SantaCruz, inició con tan solo 12 años en el mundo de la actuación. Se dedicó a prepararse en diversas escuelas de alto prestigio a nivel internacional ubicadas en Londres, Madrid y Los Ángeles: “Desde que yo recuerdo le decía a mi mamá ‘yo voy a estar en TV’, cuando tenía 10 años me uní a los grupos de teatro de las escuelas y fue cuando me di cuenta que estaba enamorado de esto y que era mi vocación; hasta la fecha me gusta más”.

Su trayectoria también está enfocada al teatro, logrando tener temporadas en obras internacionales como Madrid, España. En cuanto a series y programas, fue partícipe de la tercera temporada de “El señor de los cielos”, proyecto que lo hizo crecer mucho, debutado en “Como dice el dicho” de Televisa: “Creo que cuando uno se empieza a formar como actor, empieza a pasar por grandes etapas de vida y va uno madurando. Cuando uno hace melodramas, todo es muy rápido, se graban muchos episodios y uno puede caer en la zona de confort y creer que todo está funcionando, y no es así, debemos seguir buscando mejorar”; el principal reto al que se ha enfrentado ha sido el “rechazo”, ya que al llegar buscando una oportunidad, se enfrenta constantemente al “No”, pero su constancia y perseverancia, logran que hoy se encuentre con una gran apertura en TV y Teatro. Lo anterior lo demostró formando parte de la obra “Morir por cerrar los ojos”, donde disfrutó el personaje.

Actualmente Santacruz, se prepara para diversos proyectos televisivos y un posible viaje al extranjero de la mano del teatro; envió un mensaje a todo aquel que quiera dedicarse al mundo del entretenimiento: “El no proviene de uno mismo, el no hacer lo que uno es, yo los invito a que seamos como realmente somos, no complazcas a alguien más, se tú mismo. La vida es muy corta, solo se vive una vez y es bueno salir y arriesgarse”. Visita sus redes sociales @eduardosantacruzoficial