EN CHARLA CON… Dulce ¡Una grandiosa en la música!

Por: Luis Mont / IG:_luismonnt

Bertha Elisa, conocida artísticamente como “Dulce”, es una reconocida cantante y actriz mexicana que saltó a la fama en 1974. Desde pequeña estaba consiente que lo suyo era la música. Con tan solo 14 años de edad decide abandonar sus estudios universitarios para trasladarse a la CDMX y lograr convertirse en lo que es hoy por hoy: una reconocida cantante.

Incursionó en la actuación, faceta que como ella misma menciona: “No dependió de mí, a alguien se le ocurrió que yo podía hacer novelas, me convencieron y vi la oportunidad de abarcar otra disciplina”.

Forma parte del concepto musical ‘GRANDIOSAS’ que para ella es muy significativo, ya que le ha dado la oportunidad de compartir el escenario con grandes cantantes de habla hispana. Pero para la intérprete de “Tu muñeca”, ¿Qué diferencia tienen los conciertos con o sin público?: “Yo tengo que cantar bien para la gente que está del otro lado de las cámaras, tengo que cantar igual o hasta con más ganas, pero mi trabajo y desempeño es el mismo”.

Uno de sus hobbies preferidos, y que muy pocos conocen, es la elaboración de joyería de fantasía. Cuenta con un pequeño tallercito en donde crea pulseras, collares, aretes y anillos. ¿Tendrá Dulce pensado lanzar su línea de joyería?, entre risas expresó: “No, no me daría tiempo, y una de las cosas que le gustaría a la gente es saber que yo las harías, al rato van a decir ‘ya no le dio la cantada, ahora tiene que hacer pulseras’; que se quede como hobbie mejor”.

Entrega y profesionalismo son parte de la carrera artística de Dulce, quien al concluir la charla, deja esta frase que en su momento fue de apoyo para dar el salto a la fama: “Quieres ser cantante, canta”. Sigue su trayectoria en IG: @dulcelacantante, disfruta su música y encuentra sus temas en las diversas plataformas digitales.