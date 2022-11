EN CHARLA CON… David Ortega

“Todo se logra trabajando y persiguiendo sueños”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de Jalisco, David Ortega es un modelo y actor que durante cuatro años formó parte de una empresa de modelaje, donde recorrió parte de México y EU. A la par de esto, alterna su carrera con la actuación: “Ser actor era un sueño que tenía desde niño, yo me ponía a ver las telenovelas con mi abuela y fue como compartía con ella esos momentos y fue crecimiento más esas ganas de prepararme como actor, de estudiar en el CEA de Televisa”.

David también cuenta con una faceta como empresario y es que lanzó una marca de trajes de baño, lo que nació ante la falta de accesorios para playa desde lo masculino, fue como algunos de sus amigos iniciaron comprando estas prendas que hoy se han posicionado a nivel nacional.

Durante este 2022 fue participante en el reality “Survivor”, sonde se sometió a actividades de disciplina y resistencia, las cuales eran elevadas en su totalidad, ya que dichos participantes eran dejados en una isla alejados de todo lo que hoy en día es necesario para sobrevivir: “Fue una experiencia no apta para cardíacos, es muy difícil, desde la temporada pasada yo quería entrar y me decidí, muchos me decían que no podría, que me gustan las comodidades, pero yo dije “lo voy a hacer”, quiero vivir la experiencia; hice el casting y el resultado fue positivo; desde el día dos ya estaba sufriendo”.

En lo que resta de este 2022, el actor sigue tocando puertas y buscando nuevas oportunidades para películas o series. Visita su perfil en Instagram @davidortega para conocer su vida personal y profesional: “Me gusta ser muy agradecido con mis seguidores, con su cariño, con su respeto, así que podemos estar en interacción directa”.