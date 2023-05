EN CHARLA CON… Dany Cruz Ba

“El arte, el escenario, la música, siempre ha estado presente”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

El talento veracruzano también forma parte de El Dictamen, y el alvaradeño Dany Cruz Ba desde muy pequeño, e influenciado por sus padres, lo artístico fue parte de su crecimiento; a lo largo de su infancia y adolescencia se dio cuenta que el baile y la música corría por sus venas. Desde 2017 ha realizado lanzamientos musicales a través de las plataformas digitales, los cuales han logrado cautivar: “Mi gusto por la música no fue de que un día me levanté y me nació la inquietud, desde pequeño ha sido parte de mi crecimiento y es que yo siento que todo esto es bonito, para mí el arte es todo aquello que apela un sentimiento, ya sea triste, feliz, eso tiene que darse a notar en el arte”.

Antes de incursionar en la música, Cruz Ba, se dedicaba a la creación de videos en YouTube. Con el paso del tiempo, esta actividad se volvió algo confusa, ya que, sentía que no lograba expresar realmente ese talento que estaba por desarrollar: “Yo sentía que tenía algo artístico, algo que tenía desde niño, y en 2017 conozco a un amigo, Andrés Cuevas, y entonces él me dice que porque no cantaba, y fue cuando inició esto”.

Hace seis años el alvaradeño lanzó su primer sencillo “Me gustas”, el cual fue todo un paradigma, ya que el tema logró posicionarse en el gusto de sus compañeros de la carrera, logrando así acaparar a un público que hizo que la canción tomará más fuerza. Con esto su camino ha ido en ascenso, ya que su constancia y perseverancia han hecho que realice presentaciones en diferentes lugares de la conurbación, en donde sus fanáticos se dan cita.

Hoy en día a través de sus redes sociales @danycruzba, se encuentra promocionando “GPI”, y ya prepara el lanzamiento de más temas para junio, así como su primer EP, el cual “dará mucho de qué hablar”: “Yo creo que deben creer en ustedes, tener seguridad y mostrarle a la gente que no es parte de este medio, que todo es posible, ya que al momento que uno mismo se la cree, te vuelves un ejemplo para los que te rodean”.