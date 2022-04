EN CHARLA CON…  Coque Muñiz

“El Bolero es muy placentero”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Considerado como uno de los grandes exponentes del bolero, Jorge Muñiz o también conocido como Coque Muñiz, ha logrado consagrar una carrera única dentro de la industria musical. Su manera de interpretar y hacer sentir las letras de canciones que han sido éxitos por varias décadas, es tan solo el sello que logra transmitir al público mexicano como el internacional: “El bolero fue una gran opción en mi vida, es una fórmula musical que tendrá muchos años de auge, no perderá vigencia porque es depurar un poco algunas melodías y que, al llevarlas al tiempo del bolero, resultan muy atractivas”.

El cantante hizo énfasis para los lectores, que después de un tiempo de pandemia, es necesario agradecer que contamos con una familia, con un hogar, que se tiene salud: “Muchos les tocó vivir el dolor de perder un familiar, tenemos que agradecer en estos tiempos”. Recientemente lanzó su álbum “Azulejos Vol. 3”, el cual desde su Vol. 1 ha sido todo un éxito, ya que las grabaciones de los sencillos son en vivo y se llevaron a cabo en un reconocido café, donde los asistentes lograron disfrutar de la voz y estilo que Coque le da a los temas: “Me dijeron vamos a grabar el show sin avisarle al público, y así fue, de repente la gente está comiendo y aparezco yo, fue algo increíble”.

Este último álbum logró colocarse en el primer puesto de ventas a nivel nacional, compitiendo con grandes del género urbano, por lo que Muñiz hace mención de su gusto hacia este género y no descarta la idea de subir a un escenario y cantar reggaetón. Comentó si existe una posible bioserie tanto de su padre Marco Antonio Muñiz como de él, por lo que expresó que su padre no estaría de acuerdo en contar su vida, y por su parte si tendrían mucho que contar, pero no está en planes: “Las bioseries necesitan un toque de polémica y mi padre no estaría de acuerdo, por algunos pasajes duros en su vida”.

