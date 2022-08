EN CHARLA CON… COLETTE

“Mi regreso ha sido muy aceptado”

POR: LUIS MONT IG: _LUISMONNT

“Yo creo que la música ya la traemos en la sangre toda mi familia. Desde el principio sabía lo que quería lograr de grande”… La cantante mexicana Colette, durante su paso por “La academia” logró despegar su carrera y con ello volverse una de las favoritas del público, quienes hoy siguen brindándole su apoyo y cariño. En aquel momento en que Colette formó parte del reality, fue un momento de mucha experiencia y gratitud: “Realmente a mí me dejó un gran huella, y estaré eternamente agradecida. Es una plataforma muy fuerte y que te ahorra muchos años de esfuerzo para que la gente ubique tu nombre”.

Después fue invitada a participar en diversos melodramas, con la intención de debutar como actriz, aunque la cantante confesó que nunca aceptó del todo, ya que lo suyo era el canto. Durante la celebración de los 20 años de La Academia, Colette fue parte de los invitados que volvieron a pisar el escenario, su felicidad fue notoria, ya que deleitó a los televidentes con su voz: “Fue padrísimo, pareciera que el tiempo no caminó; me recibieron con alegría. Me topé con gente que estuvo en mis inicios y me recibieron con los brazos abiertos”.



Recientemente se encuentra promocionando sus sencillos “Volver” y “Vuelvo a comenzar”, los cuales marcan su regreso a la música, disponibles en todas las plataformas digitales. En cuanto a “Volver”, se trata de un letra que sirve como inspiración: “Es para todas las personas que andan tras esta lucha, que no es fácil, en todo a lo que te dediques en la vida, todo cuesta, es difícil”. Dentro de sus planes para el resto del 2022, lanzará el video oficial de su sencillo, además de diversas presentaciones en territorio mexicano, y de manera muy particular y con mucha felicidad, dio a conocer que en próximos días será reconocida en CDMX en el congreso de la unión. Visita sus redes sociales @colette.clt, para conocer más a detalle: “Ahorita me siento más madura, valoro mucho las cosas y si antes era responsable, ahora tomo todo más enserio”.