EN CHARLA CON… Charlie Cardona

‘Todo un referente de los grandes éxitos del género tropical’

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originario de Bogotá, Charlie Cardona es considerado un maestro dentro del género tropical. Desde niño sentía ya la inclinación por la música; desde su faceta como estudiante, solía compartir su talento vocal con sus amigos, en reuniones familiares y con diferentes orquestas en espacios de la capital colombiana. Desde 1985, es llamado por diferentes agrupaciones, pero fue en 1990 cuando Jairo Varela, director de Grupo Niche, le hace la invitación de ser parte de una de las agrupaciones que marcó y sigue reiterando su estilo a nivel internacional, posicionándose en el gusto del público por temas como “Una aventura”, “Busca por dentro”: “Para mí es un honor ser parte de esa gran institución, crecí muchísimo, maduré; llegué muy joven, a los 22 años, siendo la orquesta número 1. Es parte de mí, grupo Niche es parte de mi historia”.

Con su voz y su estilo, Charlie Cardona plasma en cinco trabajos discográficos durante seis años, su agudeza artística al frente del Grupo Niche, hasta que le empieza la inquietud de lanzarse como solista; firma con el sello WEA latina, en Miami y con su nueva faceta, demuestra en el álbum “Mi Propia Aventura”, que tenía muchas cosas nuevas que ofrecer: “Me llegó una oferta maravillosa y de verdad creí que el proceso con el grupo había terminado, y comienzo una nueva etapa donde grabo el álbum en donde está “De amor ya no se muere”, “La carta”, sencillos que lograron volverse número 1 y con ello me nominan, fue algo que nunca me imaginé”.

“El Amor Todo Lo Puede”, fue la segunda producción discográfica, en donde se presenta un Charlie Cardona más maduro y seguro de sí mismo musicalmente; ha compartido escenario con grandes de la música del género latino y hoy en día se encuentra trabajando en una nueva producción, la cual nace a raíz de la pandemia: “Seguimos produciendo; los tiempos difíciles fueron muy productivos, estar encerrado en casa me motivó a grabar muchas cosas y tengo un álbum que el próximo año ya lo tendremos en plataformas digitales”. Visita sus redes @CharlieCardona7, donde publica recuerdos de sus grandes éxitos y todo lo relacionado a sus nuevos proyectos: “Feliz de visitar Veracruz, estoy contento de regresar a una tierra que amo mucho”.