EN CHARLA CON… César Ureña

“Solo para mujeres cambió muchas cosas en mí”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Teniendo sus raíces en un pequeño pueblo de Jalisco, César Ureña, actor y bailarín, es abogado de profesión, y desde su paso por la universidad, tuvo diversas propuestas para incursionar en la TV. Ha formado parte de grandes producciones, como ser parte del elenco de “Solo para mujeres”: “Es una cosa que amo, en la que ahora si lo hago con mucha pasión y lo he ido descubriendo poco a poco, pero Dios me ha prestado la oportunidad de hacer todo tipo de arte, desde el canto, baile y actuación”.

Su paso por la actuación le permitió conocerse y adentrarse en los personajes que dio vida; su experiencia al grabar al mismo tiempo dos proyectos, para TV y cine, le permitieron alternar personajes y darles su tiempo y respeto necesario para que en cada proyecto se notara las tablas en los melodramas. Netflix ha sido un logro: “Hemos hecho varias cosas para la plataforma como es “Diableros”, “Vecinos”, “No manches Frida”, entonces, el primero fue un proyecto que estuvo muy bien cuidado para que no se viera muy ficticio. Y estar en Netflix te abre otros panoramas”.

Y hablando de su paso en el baile, Ureña se ha preparado con clases en géneros como salsa, bachata, urbano, logrando demostrar su pasión cuando formó parte de “Solo para mujeres”, siendo de los principales actores que daban vida a este proyecto: “Tuve un antes y un después, rompió muchos tabúes en mí, insisto, vengo de una familia que tiene muchos principios y yo iba por ese mismo camino, entonces fue romperle el miedo, porque hice un desnudo total para muchísima gente”. Recientemente el actor fue parte del reality “Las estrellas bailan en hoy” y se prepara para nuevos proyectos que en sus redes sociales @cesarurenaoficial, dará a conocer. Lo único que nos adelantó es que tiene muchos trabajos entre manos con su colega Bárbara Torres. Con motivo del pasado mes del orgullo: “Amor es amor, entonces les digo que defiendan sus ideales, lo que son, ahorita en el 2022 no hay títulos, somos seres humanos y amemos como sabemos amar. No me gustan las etiquetas”.