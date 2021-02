EN CHARLA CON… ARANZA

SUS INICIOS, ARMANDO MANZANERO Y MÁS

Por: Luis Mont/Colaborador – IG: _luismonnt

Originaria de Chihuahua, Aranza es una reconocida cantante mexicana que desde pequeña la música corría por sus venas. A sus 10 años tiene el primer contacto con los escenarios, presentándose en un reconocido palenque de Feria en compañía de su padre.

Con tan solo 15 años de edad, llega a la CDMX para seguir su preparación como cantante y, en 1997, recibe la llamada que cambiaría la vida, ya que era propuesta para cantar el tema musical de la emblemática telenovela “MIRADA DE MUJER” titulada “Dime”, escrita y producida por el maestro Armando Manzanero: “Fui acompañando a una amiga a Sony, decidí dejar mi primer disco de solitas, al poco tiempo recibo una llamada en donde me decían que el Mtro. Manzanero me quería conocer, creí que era broma; me enlazaron vía telefónica y me comentó lo ya mencionado y en ese momento me fui a verlo; gracias a esa llamada nace mi amistad con el maestro y ese mismo día, por la tarde, me busca y es como grabo el tema”, mencionó.

A la par de este lanzamiento, Manzanero le produjo un disco, así mismo realizó una extensa gira y su carrera logró dar un giro que ni ella se imaginaba. En el año 2016, el hijo del príncipe de la canción, le propone participar en la obra “Amar y querer”, logrando conocer y colaborar junto con José José.

Actualmente es conductora de un programa de entrevistas llamado “Noches en Vela”, el cual se transmite a través de Mexiquense TV, contando con invitados de trayectoria y cantando con ellos a dueto.

Son 26 años de trayectoria lo que respaldan a esta reconocida cantante, por lo que te invitamos a ser parte de sus redes sociales @aranzaoficial y no pierdas detalle de sus próximos lanzamientos musicales.