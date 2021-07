En charla con… ARANZA CARREIRO

“Soy una mujer más fuerte después de Survivor”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Originaria del Distrito Federal y contando con 29 años de edad, Aranza Carreiro es una actriz egresada del centro de educación artística, logrando con ello realizar su primera participación actoral en la telenovela “Un camino hacia el destino”.

A raíz de su primer contacto con el medio artístico, Aranza ha logrado incursionar en grandes proyectos tanto para TV como Cine: “A mí los deportes, bailes y todo lo artístico me llama la atención y desde pequeña siempre me gustaba, fue cuando decido estudiar actuación y conocer más a fondo esta bonita carrera”, expresó.

Con mucho nerviosismo y obteniendo su primer coestelar, Carreiro nos comentó cómo fue su primera participación ante una cámara, ya que al egresar de la escuela de actuación logra dar a conocer su talento actoral: “Fue un súper reto, no me imaginaba lo que veía para mí, estuve grabando ocho meses seguidos y fue una gran experiencia; como pude lo resolví, pero es uno de los aprendizaje más grandes que tengo”.

Posterior a lo ya dicho, también participó en “Los pecados de Bárbara” y en la película “Locas por el cambio”; durante este 2021 fue participante del reality show “Survivor”, haciendo que Aranza saliera de su zona de confort: “Regresé de chile y me dicen survivor, decidí experimentar esta faceta, no sabía a lo que me iba a enfrentar, pero me ha dejado un gran aprendizaje; el vivir alejada de todo es una súper experiencia”, mencionó.

También es parte de la teleserie que lleva por nombre “La muchacha que limpia”, la cual será transmitida por HBO: “Es un drama con suspenso, es un gran proyecto, no se lo pierdan”.

