EN CHARLA CON… Alonso Iñiguez

Todo un reto “Sexo, pudor y lágrimas 2”

Por: Luis Mont/Colaborador IG:@_luismonnt

Director mexicano de cine y teatro, Alonso Iñiguez es egresado de la carrera de actuación en Artes Escénicas, y no solo eso, ya que también fue estudiante de psicología. Pero, ¿en qué momento descubre su pasión por la dirección?: “Me invitan a ver un examen final de la carrera de actuación, fui, me senté, y cuando inició la obra, algo me empezó a maravillar, y así a partir de ser espectador, que decidí que quería ser actor”.

Sus primeras participaciones fueron en producciones como “La ilusión”, “El hotel de los secretos” y “Caer en tentación”, dejando un aprendizaje muy particular: “Cada producción tiene su peculiaridad, de cada director vas aprendiendo, es muy interesante ver las expectativas de los directores y lograr entender cómo quieren que interpretes tu papel”. Por otro lado, su reto más grande como actor lo encontró en la obra “El plan”, ya que se integra tres semanas antes de estrenar.

Actualmente promociona “Sexo, pudor y lágrimas 2”, siendo este un reto muy importante para su carrera, al volver a retomar una historia que en los 90’s fue todo un éxito, reuniendo al elenco original: “Cuando saco el guión y veo ‘Sexo, pudor y lágrimas, veinte años después’ y dije ¿cómo?, ¿qué es esto?, y me di cuenta que era un reto muy grande hacer una secuela con los mismos personajes”; el filme está disponible en HBO Max.

Dentro de su dirección también se encuentra la película “Operación feliz navidad: La estafa de los duendes”, estrenada en 2021; visita su perfil oficial de Instagram @alonso_i para conocer sus proyectos: “Vine una obra de William Shakespeare, otra protagonizada por Regina Blandón y muchos proyectos”.