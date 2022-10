EN CHARLA CON… Alberto Pavón

‘De “La impostora” al gran éxito de “La madrastra” versión 2022.

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Dedicándose al deporte y modelaje, Alberto Pavón es un actor español con más de 25 años de trayectoria; desde pequeño se consideraba una persona tímida y sus inicios en el entretenimiento fueron en el área de publicidad: “Empecé a estudiar actuación, interpretación, también estudié doblaje y conseguí trabajo como actor de doblaje. En 2008 realicé cosas en TV y en 2013 llegué a México e hice casting primero en TV Azteca y después en Telemundo para “La impostora” al lado de Christian Bach, y cinco o seis días después me dicen “Te quedaste”.

A pesar de compartir crédito con grandes actores y actrices en melodramas mexicanos, el actor en sus inicios no conocía la trayectoria de muchos, pero se volvieron sus maestros de la actuación, compartiendo set de grabación con Rebeca Jones, Aracely Arámbula, Ernesto Laguardia; su familia siempre será su principal motor para seguir adelante, pese a que lleva varios años sin poder visitarlos en su natal España.

Recientemente forma parte del melodrama “La madrastra”, remake protagonizado por Aracely Arámbula. En este proyecto interpreta a Iñaki, personaje totalmente diferente a lo que ha realizado, y en esta ocasión, lo villano no es parte de él, ya que su papel se enamora de la protagonista, siempre buscando el bien para ambos: “Soy su abogado, su compañero confidente, me enamoro de ella y la protejo de su ex marido que la dejó abandonada en la cárcel. Marcia, que es interpretada por Aracely, es espectacular. Para mí lo bonito es ser el bueno de la historia”.

En su perfil de Instagram @albertopavonof conocerás su día a día y adelantos de su personaje: “Mi gente querida de Veracruz, espero pronto estar en el puerto, síganme en redes sociales y no se pierdan a Iñaki”.